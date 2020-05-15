На Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты

15 Май 2020 2020-05-15T16:42:00+03:00

Ставропольцев призвали не поддаваться панике и проявить сочувствие к людям, которые нуждаются в медицинской помощи

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в психоневрологическом интернате в селе Чернолесском ввели карантин из-за коронавируса. Ситуацию взял на контроль глава Ставрополья.

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28 постояльцев и 2 сотрудников интерната перевели в больницу Солнечнодольска. У двоих прибывших подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Результаты остальных ожидаются в ближайшее время.

Глава Новоселицкого округа заверил, что болезнь не может проникнуть в посёлок. Сейчас все пациенты находятся под наблюдением, а территорию больницы охраняют бойцы Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU