На Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в психоневрологическом интернате в селе Чернолесском ввели карантин из-за коронавируса. Ситуацию взял на контроль глава Ставрополья.
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28 постояльцев и 2 сотрудников интерната перевели в больницу Солнечнодольска. У двоих прибывших подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Результаты остальных ожидаются в ближайшее время.
Глава Новоселицкого округа заверил, что болезнь не может проникнуть в посёлок. Сейчас все пациенты находятся под наблюдением, а территорию больницы охраняют бойцы Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU