2020-05-15T20:03:19+03:00
Общество

На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19

В поселке Капельница скончался 58-летний житель
Ася АСРЯН
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Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 24 маяРежим самоизоляции на Ставрополье продлили до 24 маяФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным краевого Минздрава, с начала пандемии коронавируса на Ставрополье сделано 54 тысячи исследований на коронавирус. Только за последние сутки — почти две тысячи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае определены 15 лабораторий, которые делают исследования.

Напомним, что анализы на коронавирус в обязательном порядке берут у каждого, кто вернулся в регион из других регионов России или из-за рубежа, кто контактировал с больными Covid-19, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у людей старше 65 лет, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ.

А также у медицинских работников, имеющих риск инфицирования, у сотрудников интернатов, пансионатов, у детей в организованных коллективах при возникновении трёх и более случаев заболеваний, не исключающих Covid-19.

Вечером 15 мая глава Железноводска сообщил, что сегодня умер житель Капельницы. Мужчине было 58 лет. По словам Евгения Моисеева, ставрополец скончался от пневмонии, тяжелой из-за заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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