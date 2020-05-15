В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
Мэр Железноводска 15 мая сообщил печальную новость. Умер житель Капельницы. Пациенту было 58 лет. По словам Евгения Моисеева, пациент скончался от пневмонии, тяжёлой из-за заражения коронавирусом.
Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония
Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего. Всего в курорте заболели коронавирусом ещё 5 человек. Выздоровели два человека.
Итого, на сегодняшний день, заболевших - 47 человека, из которых: заболевших и направленных в инфекционные стационары - 12 человек; выздоровевших - 33 человек; умерших - 2 человека.
Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.
Градоначальник напомним, что с 18 мая до 1 июля ношение маски обязательно для каждого горожанина. В противном случае, нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU