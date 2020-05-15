В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T20:48:53+03:00

С 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим

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Мэр Железноводска 15 мая сообщил печальную новость. Умер житель Капельницы. Пациенту было 58 лет. По словам Евгения Моисеева, пациент скончался от пневмонии, тяжёлой из-за заражения коронавирусом.

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Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего. Всего в курорте заболели коронавирусом ещё 5 человек. Выздоровели два человека.

Итого, на сегодняшний день, заболевших - 47 человека, из которых: заболевших и направленных в инфекционные стационары - 12 человек; выздоровевших - 33 человек; умерших - 2 человека.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

Градоначальник напомним, что с 18 мая до 1 июля ношение маски обязательно для каждого горожанина. В противном случае, нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU