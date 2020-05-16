2020-05-16T10:07:22+03:00
Общество

На Ставрополье выросло число заражённых коронавирусом

Губернатор сообщил последние новости
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье вновь выросло число больных коронавирусом. За день COVID-19 заразились 59 человек. 24 пациента выписаны. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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На утро 16 мая коронавирусом на Ставрополье заражено 1367 человек. 121 из них — дети. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек, 82 пациента — в состоянии средней тяжести. Летальных исходов за сутки, к счастью, не зафиксировано.

Отметим, что в связи с постоянным ростом числа зараженных руководству региона пришлось продлить режим обязательной самоизоляции ещё на неделю — до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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