На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»
На Ставрополье в аварии со «Скорой помощью» погибли три человека. Водитель спецмашины не уступил дорогу байкеру, выезжая с заправки. Подробности сообщает краевое управление ГИБДД.
ЧП произошло после полуночи около заправки. Выезжая с её территории, УАЗ «Скорой» не уступил дорогу мотоциклисту на Honda. Скорость была слишком велика. Столкновение оказалось фатальным. После аварии оба транспортных средства загорелись.
В аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также водитель спецмашины. «Скорая» ехала без пациентов и проблесковых маячков. К аварии привели непредоставление преимущества на дороге и небезопасная скорость движения байка.
ИСТОЧНИК KP.RU