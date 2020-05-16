На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»

16 Май 2020 2020-05-16T10:03:38+03:00

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На Ставрополье в аварии со «Скорой помощью» погибли три человека. Водитель спецмашины не уступил дорогу байкеру, выезжая с заправки. Подробности сообщает краевое управление ГИБДД.

ЧП произошло после полуночи около заправки. Выезжая с её территории, УАЗ «Скорой» не уступил дорогу мотоциклисту на Honda. Скорость была слишком велика. Столкновение оказалось фатальным. После аварии оба транспортных средства загорелись.

В аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также водитель спецмашины. «Скорая» ехала без пациентов и проблесковых маячков. К аварии привели непредоставление преимущества на дороге и небезопасная скорость движения байка.

ИСТОЧНИК KP.RU