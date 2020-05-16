Минздрав рассказал о правилах использования масок на Ставрополье
Минздрав Ставропольского края рассказал о правилах использования масок во время масочного режима. Он будет введён с 18 мая.
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Ограничения предусматривают возможность использования любых типов масок. Эффективность их применения зависит от правильности использования.
— Многоразовые маски не уступают медицинским по степени защиты. В день хватит около трёх-пяти таких масок, тогда как одноразовые нужно менять каждые два часа, — заявила замминистра Минздрава СК Ольга Дроздецкая.
Естественно, что вечером многоразовые маски нужно стирать и тщательно дезинфицировать. К мерам предосторожности в Минздраве просят отнестись со всей серьёзностью. Ведь от этого зависит здоровье всего вашего окружения.
ИСТОЧНИК KP.RU