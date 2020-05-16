2020-05-16T14:33:03+03:00
Общество

На Ставрополье отложили открытие непродовольственных магазинов

Из-за неблагоприятной эпидситуации режим самоизоляции продлен до 24 мая
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье решено отложить открытие непродовольственных магазинов. Речь идёт о площадках, не превышающих 350 квадратных метров, которым планировалось разрешить работу с 18 мая.

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Однако главный санитарный врач края назвал такие меры преждевременными. Губернатор Владимиров согласился с его доводами. Эпидситуация в регионе слишком напряжённая, чтобы идти на подобные меры. И открытие магазинов было отложено. Соответствующее постановление уже подписано главой края.

Таким образом до 24 мая на Ставрополье будут открыты лишь продуктовые магазины и точки, продающие товары первой необходимости, аптеки и продовольственные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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