2020-05-16T18:10:36+03:00
Общество

Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР

Администрация больницы попросила возмущённых медиков «закрыть рты»
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики проверит информацию о невыплате медикам надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам «Прикубанской ЦРБ», а также о недостаточности средств индивидуальной защиты, — говорится на сайте прокуратуры.

Раньше в соцсетях работники больницы жаловались на неуважительное отношение со стороны администрации. По их словам, врачам и медперсоналу не выплатили надбавки, обещанные президентом Путиным. Более того, им не хватает элементарных средств защиты.

Медики обратились за помощью, было организовано общее собрание. Однако, по словам медиков, на нём один из работников администрации больницы посоветовал им «закрыть рты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благодарный Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова в трудный момент
Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР
На Ставрополье отложили открытие непродовольственных магазинов
Минздрав рассказал о правилах использования масок на Ставрополье
Грозы, град и шторм придут на Ставрополье на выходных
На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»
На Ставрополье выросло число заражённых коронавирусом
В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны
В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских
На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл
В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19
В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»