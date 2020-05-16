Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР

16 Май 2020 2020-05-16T18:10:36+03:00

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Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики проверит информацию о невыплате медикам надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам «Прикубанской ЦРБ», а также о недостаточности средств индивидуальной защиты, — говорится на сайте прокуратуры.

Раньше в соцсетях работники больницы жаловались на неуважительное отношение со стороны администрации. По их словам, врачам и медперсоналу не выплатили надбавки, обещанные президентом Путиным. Более того, им не хватает элементарных средств защиты.

Медики обратились за помощью, было организовано общее собрание. Однако, по словам медиков, на нём один из работников администрации больницы посоветовал им «закрыть рты».

ИСТОЧНИК KP.RU