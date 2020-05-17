На Ставрополье выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T08:37:30+03:00

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На Ставрополье нашли еще 98 людей с коронавирусом. Прирост за день составил 7,2 процента. Теперь в крае 1465 случаев заражения, из них 133 связаны с детьми. Активных пациентов 939, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

- Из числа заболевших 24 человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии. 91 пациент — в состоянии средней степени тяжести. За всё время 500 человек уже выздоровели. В то же время, 26 пациентов, к глубокому сожалению, спасти не удалось, - пишет Владимиров.

Губернатор напомнил, что с 18 мая режим самоизоляции продлевается еще на неделю.

- Распространение инфекции в крае всё ещё продолжается. [...] Мы постепенно открываем экономику края, но переходить к другим послаблениям эпидобстановка пока не позволяет. Прошу отнестись к этому с пониманием, быть внимательными и осторожными. Берегите себя! - обращается к подписчикам Владимиров.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, специалисты провели больше 55 тысяч обследований на COVID-19. Коэффициент заражения коронавирусом - то, как заражают других больные - за последние три дня вырос. По состоянию на 17 мая он равен 1,76 процента, что слишком много для возвращения к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU