2020-05-17T09:58:38+03:00
Общество

В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

Одна медсестра умерла. Она была беременна
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Больше 50 медицинских работников Чечни заражены коронавирусной инфекцией. Одна женщина из числа медицинских сестер скончалась. Отмечается, что она была беременна. Об этом сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

- У нас много заболевших, более 50 человек. Есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса, - сказал Сулейманов. Врачи пытались ее спасти, но им это не удалось.

По состоянию на вечер 16 мая в республике зарегистрировали 918 случаев заражения COVID-19. 529 человек уже выписаны с выздоровлением, однако десять пациентов все-таки скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срочники, прибывшие служить на Северный Кавказ, уйдут на карантин
Инфекционисты поддержали открытие санаториев на Ставрополье
На Ставрополье выписали 500 выздоровевших пациентов с COVID-19
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
На Ставрополье медицинские щитки стали печатать на 3D-принтере
На Ставрополье выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом
В Дагестане более 40 врачей умерли от коронавируса
Добром за добро: Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова в трудный момент
Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР
На Ставрополье отложили открытие непродовольственных магазинов
Минздрав рассказал о правилах использования масок на Ставрополье
Грозы, град и шторм придут на Ставрополье на выходных
На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»
На Ставрополье выросло число заражённых коронавирусом
В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны
В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских
На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл
В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19
В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»