В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
Больше 50 медицинских работников Чечни заражены коронавирусной инфекцией. Одна женщина из числа медицинских сестер скончалась. Отмечается, что она была беременна. Об этом сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.
- У нас много заболевших, более 50 человек. Есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса, - сказал Сулейманов. Врачи пытались ее спасти, но им это не удалось.
По состоянию на вечер 16 мая в республике зарегистрировали 918 случаев заражения COVID-19. 529 человек уже выписаны с выздоровлением, однако десять пациентов все-таки скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU