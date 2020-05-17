В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T09:58:38+03:00

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Больше 50 медицинских работников Чечни заражены коронавирусной инфекцией. Одна женщина из числа медицинских сестер скончалась. Отмечается, что она была беременна. Об этом сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

- У нас много заболевших, более 50 человек. Есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса, - сказал Сулейманов. Врачи пытались ее спасти, но им это не удалось.

По состоянию на вечер 16 мая в республике зарегистрировали 918 случаев заражения COVID-19. 529 человек уже выписаны с выздоровлением, однако десять пациентов все-таки скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU