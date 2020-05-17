На Ставрополье выписали 500 выздоровевших пациентов с COVID-19

17 Май 2020 2020-05-17T10:31:07+03:00

За сутки от вируса спаслись еще 14 человек

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На Ставрополье 500 человек вылечили от коронавируса. За день врачи выписали еще 14 пациентов с COVID-19, пишет губернатор Владимир Владимиров.

Тем не менее, за сутки выявили 98 случаев инфицирования. Теперь в крае зафиксировали 1465 людей, у которых был и есть коронавирус. Среди них 133 ребенка. От болезни умерли 26 человек.

- Из числа заболевших 24 человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии. 91 пациент — в состоянии средней степени тяжести, - сообщает глава региона.

По сведениям Роспотребнадзора, в крае проходят лечение 939 "активных пациентов". Отмечается, что на Ставрополье увеличился коэффициент заражения - то есть, число людей, которые заболели от подтвержденных больных. По состоянию на 17 мая он равен 1,7. Согласно словам губернатора, для введения послаблений в ограничительные меры коэффициент должен быть ниже одного на протяжении некоторого времени.

ИСТОЧНИК KP.RU