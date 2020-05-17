Инфекционисты поддержали открытие санаториев на Ставрополье

17 Май 2020 2020-05-17T12:05:14+03:00

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На Ставрополье специалисты поддержали идею снять ограничения с санаториев. По словам Владимира Владимирова, с 1 июня местные здравницы откроют для граждан. Учреждения будут работать в режиме обсервации. Об инициативе рассказал сам губернатор в эфире федерального телеканала.

- Сообщив о планах открыть санатории Кавминвод в обсервационном режиме, Владимир Владимиров отметил, что специфика их работы существенно отличается от стандартных отелей. Санатории КМВ - это по сути те же больницы, поскольку они имеют лицензию на ведение лечебной деятельности, - сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Власти готовы обеспечить здравницы тестами, чтобы осуществлять гостям входную, промежуточную и выходную проверку на COVID-19. Отмечается, что персонал санаториев будет работать вахтовым методом, а жить - либо на карантине, либо в "белой" зоне".

Иммунолог-аллерголог, инфекционист, директор «НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций» кандидат медицинских наук Георгий Викулов поддержал идею Владимирова.

- Такое планирование в отношении функционирования здравниц в нынешних реалиях в достаточной степени интересно и привлекательно. [...] Мы специально сравнили с курортными городами, и в Греции, и в Турции, там таких предложений никто не высказывал, - сказал специалист.

Инциатива понравилась и доктору медицинских наук Елене Малышевой, которая пообещала приехать на курорты Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU