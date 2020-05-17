В Кабардино-Балкарии число зараженных COVID-19 выросло до 1,7 тысяч

17 Май 2020 2020-05-17T13:55:27+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 1759 случаев. За день врачи выявили еще 69 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

- За сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1759 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших - 407, - пишет представитель оперштаба.

Тем не менее, от болезни умерли семь человек.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, в регионе в трех больницах содержат 376 человек, на амбулаторном лечении – 356 больных, в том числе 36 детей. 613 пациентов переносят вирус легко. На самоизоляцию вышли 2118 местных жителей, которые контактировали с подтвержденными зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU