В Кабардино-Балкарии число зараженных COVID-19 выросло до 1,7 тысяч
Количество заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 1759 случаев. За день врачи выявили еще 69 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
- За сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1759 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших - 407, - пишет представитель оперштаба.
Тем не менее, от болезни умерли семь человек.
По информации республиканского управления Роспотребнадзора, в регионе в трех больницах содержат 376 человек, на амбулаторном лечении – 356 больных, в том числе 36 детей. 613 пациентов переносят вирус легко. На самоизоляцию вышли 2118 местных жителей, которые контактировали с подтвержденными зараженными.
ИСТОЧНИК KP.RU