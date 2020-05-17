Общественный транспорт Ставрополья заработал в режиме повышенной готовности

17 Май 2020 2020-05-17T15:07:36+03:00

Что нужно знать о переезда в общественном транспорте - в материале "КП"

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На Ставрополье с 12 мая возобновили поездки на межмуниципальных маршрутах. Однако транспорт будет работать в режиме повышенной готовности. Это означает, что пассажирам придется соблюдать дополнительные требования, связанные с коронавирусом, сообщает управление по информационной политике Правительства края.

С 18 мая на Ставрополье действует масочный режим. Чтобы передвигаться в общественном транспорте, надо использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

- Соблюдение мер безопасности контролируется и руководством перевозчиков, и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, другими контролирующими структурами, - говорится в сообщении.

Власти проводят мониторинг дезинфекции транспорта. У водителей все так же замеряют температуру, данные фиксируют. Сами перевозчики обеспечены средствами индивидуальной защиты. На некоторых территориях (например, в Пятигорске, Невинномысске и Кочубеевском районе) по приезде пассажиру вручают однодневный пропуск с обоснованием причины пребывания.

Пригородные электрички будут ходить по сокращенному графику. "Ласточки" маршрута "Кисловодск - Минеральные Воды" и обратно не идут. Аэропорты работают "с ограничением авиарейсов по некоторым межрегиональным направлениям". Все меры по выявлению и профилактике коронавируса соблюдены.

- Работа легковых такси также на контроле министерства. Таким перевозчикам необходимо получить разрешение на перевозку пассажиров по краю. Так, с момента введения ограничений, принято 370 заявлений. Из них выдано 336 разрешений, по 34 заявлениям вынесен отказ, - сообщают в Правительстве Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU