На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 65 человек
Динамика распространения заболевания на Ставрополье пока сохраняется. Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности; носить маску на улице и в общественных местах. А также по мнению губернатора, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.
За все время в регионе коронавирусом заразились 1530 человек.
За сутки диагноз подтвердили еще у 65 ставропольцев. Всего умерших в регионе - 28 человек.
Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе вводится обязательный масочный режим. Нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей. Режим самоизоляции в крае продлен до 24 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU