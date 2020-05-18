На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 65 человек

18 Май 2020 2020-05-18T08:28:33+03:00

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Динамика распространения заболевания на Ставрополье пока сохраняется. Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности; носить маску на улице и в общественных местах. А также по мнению губернатора, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За все время в регионе коронавирусом заразились 1530 человек.

За сутки диагноз подтвердили еще у 65 ставропольцев. Всего умерших в регионе - 28 человек.

Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе вводится обязательный масочный режим. Нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей. Режим самоизоляции в крае продлен до 24 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU