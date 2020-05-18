В Ставрополе ищут свидетелей драки с тяжело пострадавшим парнем

18 Май 2020 2020-05-18T10:03:24+03:00

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Следственный комитет по Ставропольскому краю просит помощи в розыске свидетелей жесткой драки, в результате которой пострадал 20-летний парень. Ему нанесли тяжелый вред здоровью, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, 29 июля 2019 года, после 21 часов на "Александровской площади" Ставрополя, около восточной стены здания номер 5 по улице Маршала Жукова, произошла драка. Парни 16 и 18 лет избили потерпевшего. В итоге они причинили ему тяжкий вред здоровью.

- Следствие просит свидетелей и очевидцев происшествия позвонить по номеру телефона: 8-928-372-77-17, - сказано в сообщении.

Свидетель. Фото 1: СКР по СК

Парень около клумбы. Фото 2: СКР по СК

ИСТОЧНИК KP.RU