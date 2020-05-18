2020-05-18T12:02:50+03:00
Происшествия

На Ставрополье злостные нарушители устроили ДТП с тремя пострадавшими

Оба часто превышали скорость
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
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Под Железноводском 50-летний водитель "Хонда Стрим" спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Участников аварии доставили в больницу, передает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел после 22 часов на трассе "Кавказ". Водитель "Хонды" решил развернуться через сплошную линию и столкнулся с "ВАЗ-21124".

- В результате ДТП водитель автомобиля иномарки и два пассажира отечественного авто телесные повреждения и с места ДТП доставлены в ГКБ города Пятигорска. 26-летний водитель «ВАЗ» не пострадал, - говорится в сообщении.

Инспекторы выяснили, что мужчину на "Хонде" за года три раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. А водитель отечественной машины за два года больше 20 раз нарушал правила ПДД, чаще всего - за превышение скорости. Оба участника аварии в момент происшествия были трезвы.

Степень вины каждого из них устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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