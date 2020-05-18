2020-05-18T12:17:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье вынесли приговор сбытчику немаркированной продукции

Ему дали два года условно
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ФСБ по Ставрополью вместе с коллегами из МВД по краю поймали сбытчика контрафакта Игоря Швец. Его признали виновным в реализации немаркированных сигарет и алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В ходе обыска дома и в магазине Швец были найдены и изъяты немаркерованная продукция, рыночная цена товаров - 1,3 миллиона рублей. Против Следственный комитет по Ставрополью возбудил уголовное дело по пункту "а" части второй 238 статьи УК РФ. Позже отдел МВД России по Красногвардейскому району вменил ему ответственность за нарушение пункта "б" шестой части 171.1 статьи УК РФ.

15 мая суд приговорил мужчину к двум годам условно и штрафу в размере 650 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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