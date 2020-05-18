2020-05-18T13:35:28+03:00
Общество

На Ставрополье работники скорой помощи сообщили о невыплате надбавок

Губернатор Владимир Владимиров лично разбирается в этой ситуации
Ася АСРЯН
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Поступило тревожное сообщение из Степновской районной больницы. Сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили объявленные президентом России выплаты за работу с коронавирусными больными. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона.

Мы очень подробно с этим случаем разберемся, проверим действия главврача. Попросил также руководство Следственного комитета по краю, Прокуратуру обратить на ситуацию особое внимание.

Никто не допустит, чтобы в нашем крае медики не получили положенные им деньги, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Он напомнил, что ранее уже перечислили в медучреждения 150 миллионов рублей для выплат врачам и медперсоналу – тем, кто работает с больными коронавирусом. В целом по краю это 6990 человек. В том числе, 350 тысяч рублей были перечислены в Степновскую райбольницу, там 18 получателей.

- На сегодняшнее утро из этих средств по всему краю на всех счетах медучреждений оставалось только 1 рубль 50 копеек. Это значит, деньги уже у людей. Они выплачены, - добавил губернатор.

По словам Владимира Владимирова, каждый случай возможного нарушения при оплате будет разбираться самым подробнейшим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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