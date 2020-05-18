2020-05-18T14:48:03+03:00
Общество

На Ставрополье на борьбу с градом выделили 50 миллионов рублей

Предполагается защитить от градобития 839 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур
Ася АСРЯН
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На Ставрополье на борьбу с градом выделили 50 миллионов рублей

В этом году на проведение противоградовых мероприятий из краевого бюджета выделили 50 миллионов рублей. Предполагается защитить от градобития 839 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

По словам первого зампредседателя правительства Ставрополья Николая Великданя, все эти противоградовые мероприятия направлены на защиту сельскохозяйственных угодий Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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