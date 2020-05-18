18 Май 2020 2020-05-18T14:48:03+03:00

Предполагается защитить от градобития 839 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье на борьбу с градом выделили 50 миллионов рублей

В этом году на проведение противоградовых мероприятий из краевого бюджета выделили 50 миллионов рублей. Предполагается защитить от градобития 839 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

По словам первого зампредседателя правительства Ставрополья Николая Великданя, все эти противоградовые мероприятия направлены на защиту сельскохозяйственных угодий Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU