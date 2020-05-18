На Ставрополье бесплатно раздадут маски чиновникам и казакам

18 Май 2020 2020-05-18T19:55:08+03:00

С 18 мая в крае действует масочный режим

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После введения обязательного масочного режима на Ставрополье правительство края выпустило постановление, в котором прописано, кто сможет получить защитные маски за счёт бюджета.

Согласно тексту постановления, маски могут получить чиновники всех уровней, все подведомственные власти организации (например МВД, МЧС), а также казаки и волонтёры. Отвечать за распределение средств индивидуальной защиты будет министерство имущественных отношений Ставропольского края.

Напомним, что с 18 мая в регионе введён обязательный масочный режим. Жители обязаны надевать средства индивидуальной защиты при любом выходе в места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU