На Ставрополье бесплатно раздадут маски чиновникам и казакам
После введения обязательного масочного режима на Ставрополье правительство края выпустило постановление, в котором прописано, кто сможет получить защитные маски за счёт бюджета.
Согласно тексту постановления, маски могут получить чиновники всех уровней, все подведомственные власти организации (например МВД, МЧС), а также казаки и волонтёры. Отвечать за распределение средств индивидуальной защиты будет министерство имущественных отношений Ставропольского края.
Напомним, что с 18 мая в регионе введён обязательный масочный режим. Жители обязаны надевать средства индивидуальной защиты при любом выходе в места массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU