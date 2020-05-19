2020-05-19T08:12:21+03:00
Общество

На Ставрополье скончались еще три пациента с коронавирусом

Всего умерших в регионе уже 31
Ася АСРЯН
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В регионе введен масочный режимВ регионе введен масочный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Ставрополья 19 мая сообщил, что за прошедшие сутки в регионе скончались еще три человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего умерших в крае на данный момент от вируса - 31.

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За сутки коронавирус выявили еще у 70 человек. За все время в крае зарегистрировано 1600 фактов заражения коронавирусом. Среди них 151 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 37 пациентов. Всего выписали 562 пациентов.

Напомним, в крае продолжается режим самоизоляции. А вчера, 18 мая ввели обязательный масочный режим. Губернатор Ставрополья призвал жителей края соблюдать этот режим. В противном случае, нарушителей ждут штрафы до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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