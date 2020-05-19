В Пятигорске водителя доставили с травмами после опрокидывания

19 Май 2020 2020-05-19T10:18:30+03:00

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В Пятигорске водитель спровоцировал аварию из-за превышение скорости. В момент ДТП житель Кисловодска был трезв. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел 18 мая, в девять утра, на улице Коллективной. На большой скорости водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате 20-летний парень доставлен в больницу с травмой головы.

- В момент ДТП он был трезв. Имеет стаж вождения чуть более 2 лет, за это время 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU