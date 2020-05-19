2020-05-19T11:00:49+03:00
Общество

В Пятигорске восстановят старинную трамвайную линию

В мэрии рассказали о первых результатах работы
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске будут восстанавливать части старинного трамвайного пути Емануелевского парка. Новые рельсы находятся рядом с "Чертовым мостом", передает пресс-служба мэрии Пятигорска.

- В 19 веке Пятигорск начал активно развиваться, и о создании трамвая первыми задумались прогрессивно мыслящие граждане Пятигорска, в числе которых был Р.Р. Лейцингер — выходец из Швейцарии, для которого Россия стала вторым домом, - говорится в сообщении.

В сентябре 1914 года появились первые трамвайные маршруты. И теперь власти решили восстановить культурную память. В парке уже реконструировали терренкуры, лестницы, освещение и мост.

- И.о. главы города Пятигорска Дмитрий Ворошилов проверил ход благоустройства. На данный момент рабочие восстанавливают подпорную стену бутово-машукским камнем. Началась укладка поверхности «Чертового моста» из плитки «Верона» - изначально прописанная в проекте плитка была заменена на покрытие «Верона» по поручению и.о. главы города Пятигорска Дмитрия Ворошилова, - говорят в администрации города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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