На Ставрополье увеличили производство мясных вкусностей

19 Май 2020 2020-05-19T12:30:55+03:00

Средства для этого дали в Фонде развития промышленности края

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На Ставрополье нарастят выпуск бастурмы и суджуха. Местная компания увеличит производство на десять процентов. Фирму поддержал Фонд развития промышленности края (тут и далее - ФРП), передает пресс-служба регионального Министерства энергетики, промышленности и связи.

ФРП выдал льготный заем на приобретение автоматизированной линии по нарезке. Сумма - 3,9 миллиона рублей. Еще 690 тысяч рублей выделят на расширение производства пищевых продуктов из личных средств компании.

Новые технологии и улучшения в производстве помогут увеличить количество продукции на 6,8 тонн деликатесов.

- Такой рост обусловлен автоматизацией одного из наиболее трудоемких процессов, - говорит замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шевченко.

Усовершенствования техники позволит создать на предприятии дополнительные рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU