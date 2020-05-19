Еще три пациента с коронавирусом скончались в Северной Осетии

19 Май 2020 2020-05-19T13:28:46+03:00

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За сутки в Северной Осетии число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло до 18 случаев (+3).

Как уточнили в местном Минздраве, в Республиканской клинической больнице скорой помощи скончался 82-летний мужчина, которого в больницу доставили с двусторонней полисегментарной пневмонией в тяжелом течении. Кроме чего, были диагностированы ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий и недостаточность кровообращения 2 стадии.

А в Республиканской клинической больнице не удалось спасти женщину 1946 года рождения с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и пациента 1964 года рождения, который 10 дней занимался самолечением и в больницу пришел 13 мая, жалуясь на одышку в покое и высокую температуру. Его обследование показало 4 тяжесть поражения легких.

По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 08:00 19 мая 2020 года в республике зарегистрировано всего 2314 (+72 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1067 человек находится на амбулаторном лечении, 124 - проходят лечение в больницах, 1105 жителей выздоровели, 18 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU