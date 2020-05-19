В Верхней Татарке центральную магистраль обеспечат современной пешеходной зоной
На реализацию проекта в рамках программы местных инициатив Ставрополья будет затрачено около 2,3 млн рублей
Фото: управление по информполитике ПСК
Изменить размер текста:
На Ставрополье центральную магистраль села Татарка обеспечат современной пешеходной зоной.
На создание пешеходной зоны по улице Ленина села Верхняя Татарка потратят около 2 млн 282 тыс. рублей. В селе проживают более 4 тысяч человек.
Это основной путь местных детей в школу, поэтому во время общественного голосования по выбору проекта жители проголосовали именно за этот объект.
ИСТОЧНИК KP.RU