В Верхней Татарке центральную магистраль обеспечат современной пешеходной зоной

19 Май 2020 2020-05-19T14:34:27+03:00

На реализацию проекта в рамках программы местных инициатив Ставрополья будет затрачено около 2,3 млн рублей

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На Ставрополье центральную магистраль села Татарка обеспечат современной пешеходной зоной.

На создание пешеходной зоны по улице Ленина села Верхняя Татарка потратят около 2 млн 282 тыс. рублей. В селе проживают более 4 тысяч человек.

Это основной путь местных детей в школу, поэтому во время общественного голосования по выбору проекта жители проголосовали именно за этот объект.

ИСТОЧНИК KP.RU