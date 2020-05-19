2020-05-19T14:37:50+03:00
Происшествия

В Чечне обследовали 330 гектаров земли на бомбы и гранаты

Уничтожены 20 ВОП
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне саперы очистили от взрывоопасных предметов 330 гектаров земли с начала года. Это 35 процентов от запланированного, уверяют в пресс-службе Южного военного округа.

Военные за это время обнаружили и уничтожили больше 20 ВОП, в том числе - 30-мм, 82-мм, 122-мм и 150-мм снаряды, гранаты, взрыватели к ним, а также сигнальные патроны. С 1 апреля саперы проверяют более чем 900 гектаров земли лесного фонда и сельскохозяйственных угодий в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах. Работа проходит на высоте от ста до 1,3 тысяч метров.

- В разминировании задействовано 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Также привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне. Работу планируется завершить до конца ноября, - говорится в сообщении.

Разминировать территорию в Чечне и Ингушетии стали в мае 2012 года. Цель операции - обследовать 16 тысяч гектаров земли сельхозназначения и лесного фонда. Военные перевыполнили задачу - они проверили уже больше 20 тысяч гектаров. За все время уничтожены 37 тысяч взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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