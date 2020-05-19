На Ставрополье с 19 мая стартует операция «Скорость»

19 Май 2020 2020-05-19T15:21:26+03:00

Рейды будут проходить в круглосуточном режиме

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На Ставрополье количество аварий по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям по-прежнему остается основной причиной травм и гибели участников ДТП.

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Из-за этого в крае с 19 по 24 мая пройдет операция «Скорость». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Рейды будут проходить в круглосуточном режиме. При выявлении нарушителей, данные передадут ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU