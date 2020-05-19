На Ставрополье с 19 мая стартует операция «Скорость»
На Ставрополье количество аварий по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям по-прежнему остается основной причиной травм и гибели участников ДТП.
Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе
Из-за этого в крае с 19 по 24 мая пройдет операция «Скорость». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Рейды будут проходить в круглосуточном режиме. При выявлении нарушителей, данные передадут ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.
ИСТОЧНИК KP.RU