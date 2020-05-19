На Ставрополье вскрыли аферу с поставками сливочного масла
В ставропольские школы, больницы и детские дома сливочное масло поставлялось фантомными предприятиями.
Надзорники решили посетить поставщика — бизнесмена, который якобы производил сливочное масло в городе Миллерово Ростовской области. Однако, произошло неожиданное. Самого производства на месте не обнаружили. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.
Как выяснилось, на Ставрополье этот индивидуальный предприниматель поставил тонну сливочного масла «Крестьянское» и «Традиционное».
Его получили: в Ставрополе и в станице Ессентукской. Сотрудники управления решили посетить эти предприятия, чтобы взять пробы масла. Однако выяснилось, что одно предприятие всю эту продукцию уже успело реализовать. А другое - по указанному адресу отсутствовало.
Собранную информацию передали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU