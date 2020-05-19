На Ставрополье вскрыли аферу с поставками сливочного масла

19 Май 2020 2020-05-19T16:10:27+03:00

Собранную информацию передали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставрополью

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В ставропольские школы, больницы и детские дома сливочное масло поставлялось фантомными предприятиями.

Надзорники решили посетить поставщика — бизнесмена, который якобы производил сливочное масло в городе Миллерово Ростовской области. Однако, произошло неожиданное. Самого производства на месте не обнаружили. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.

Как выяснилось, на Ставрополье этот индивидуальный предприниматель поставил тонну сливочного масла «Крестьянское» и «Традиционное».

Его получили: в Ставрополе и в станице Ессентукской. Сотрудники управления решили посетить эти предприятия, чтобы взять пробы масла. Однако выяснилось, что одно предприятие всю эту продукцию уже успело реализовать. А другое - по указанному адресу отсутствовало.

Собранную информацию передали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU