В Пятигорске на карантин закрыли четыре отделения больницы

19 Май 2020 2020-05-19T18:25:34+03:00

На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией

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В городской больнице Пятигорска на карантин закрыли четыре отделения. Медики и пациенты изолированы на две недели. Такие меры приняли по требованию специалистов Роспотребнадзора.

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За состоянием изолированных следят круглосуточно, берутся тесты на инфекцию. Пока ни у кого из изолированных Covid-19 не подтвердился.

На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на 19 мая в курорте зарегистрировано 189 случаев заражения. Двоих пациентов спасти не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU