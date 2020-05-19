2020-05-19T18:25:34+03:00
Общество

В Пятигорске на карантин закрыли четыре отделения больницы

На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией
Ася АСРЯН
Поделиться:
На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекциейНа сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекциейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В городской больнице Пятигорска на карантин закрыли четыре отделения. Медики и пациенты изолированы на две недели. Такие меры приняли по требованию специалистов Роспотребнадзора.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

За состоянием изолированных следят круглосуточно, берутся тесты на инфекцию. Пока ни у кого из изолированных Covid-19 не подтвердился.

На сегодняшний день в Пятигорске выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на 19 мая в курорте зарегистрировано 189 случаев заражения. Двоих пациентов спасти не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске выбрали мэра города

Ранее чиновник исполнял обязанности руководителя муниципалитета (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье сезон летнего отдыха детей может начаться с 1 июля
Главой Пятигорска избран Дмитрий Ворошилов
В Пятигорске на карантин закрыли четыре отделения больницы
В Пятигорске выбрали мэра города
На Ставрополье 16 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких
В Ставрополе на должность мэра города претендуют еще два кандидата
Волонтеры «ЕвроХима» помогли раздать защитные маски в Невинномысске
Минздрав Ставрополья отрабатывает все вопросы по выплатам медработникам
Санатории в Ессентуках могут открыться в июле
На Ставрополье вскрыли аферу с поставками сливочного масла
В Ставрополе ликвидировали последствия аварии на улице Краснофлотской
На Ставрополье с 19 мая стартует операция «Скорость»
На Ставрополье заработают обсерваторы
В Чечне обследовали 330 гектаров земли на бомбы и гранаты