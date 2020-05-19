На Ставрополье сезон летнего отдыха детей может начаться с 1 июля

19 Май 2020 2020-05-19T21:37:52+03:00

Родители уже могут подавать заявки в организации, где планируют отдых своих детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители уже могут подавать заявки в организации, где планируют отдых своих детей

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На Ставрополье ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы в проведение ежегодной летней оздоровительной кампании.

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Ее откроют с разрешения Роспотребнадзора с учетом конкретного эпидрежима.

Все эти организации начнут принимать школьников ориентировочно с 1 июля. Естественно, при наличии разрешения Роспотребнадзора, сейчас там проводятся мероприятия, чтобы максимально исключить ситуацию заражения коронавирусом.

Планируется, что в загородных лагерях будет закрытый режим пребывания. Дети и персонал, которые в течение смены будут находится на территории лагерей, обязаны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию и принимать все меры профилактики.

Родители уже могут подавать заявки в организации, где планируют отдых своих детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городской больнице Пятигорска на карантин закрыли четыре отделения. Медики и пациенты изолированы на две недели. Такие меры приняли по требованию специалистов Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU