Губернатор Ставрополья рассказал о мерах поддержки экономики в условиях коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T22:11:00+03:00

На основании поручений главы государства, в регионе сформирован план первоочередных действий

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин 19 мая провёл совещание по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях коронавируса.

На Ставрополье такая работа ведётся. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров. На основании поручений главы государства, на Ставрополье сформирован план первоочередных действий.

Он содержит почти два десятка ключевых направлений поддержки организаций, предпринимателей. От продления сроков уплаты налогов и страховых взносов до прямой безвозмездной финансовой поддержки.

От беспроцентных кредитов на выплату зарплат до предоставления помощи безработным.

- Мы подсчитали, что такими мерами могут воспользоваться до 40 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выше 55 тысяч семей с детьми, а также многие люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - сообщил глава региона.Владимир Владимиров заявил, что скоро этот план будет опубликован.

ИСТОЧНИК KP.RU