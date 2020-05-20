Что известно о новом мэре Пятигорска Дмитрии Ворошилове

20 Май 2020 2020-05-20T02:09:39+03:00

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Новый мэр Пятигорска - Дмитрий Ворошилов. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 26 депутатов гордумы из 30. Что же известно о человеке, который в ближайшие пять лет будет руководить городом-курортом?

Дмитрию Ворошилову 47 лет. Он родился в Минеральных Водах. У него четыре диплома по специальностям - «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Антикризисное управление», а также одна ученая степень - кандидат социологических наук.

Трудовую деятельность он начал в 1990 году как ученик контролера-ревизора на железной дороге, до 1993 года занимал различные должности на заводе по ремонту бытовой техники в Минводах, до 1999 года руководил АОЗТ «ДИАР», до 2002 - местным учебно-курсовым комбинатом.

Прежде, чем в 2006 году занять пост заместителя председателя Думы Пятигорска, Дмитрий Ворошилов работал помощником адвоката и возглавлял Независимую ассоциацию строителей Северного Кавказа.

С 2009 по май 2019 года он сменил несколько руководящих должностей в администрации Пятигорска, после чего ушел на повышение - он стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

После ряда громких отставок в апреле 2020 года Дмитрия Ворошилова назначили временно исполняющим обязанности главы Пятигорска, а через месяц он избавился от приставки врио.

Новый мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов назвал своими первоочередными задачами преображение внешнего облика города, обновление нынешней управленческой команды и модернизацию школьного образования.

- Мы должны стать открытыми и доступными, между работниками администрации и горожанами не должно быть границ. Каждое решение должно быть направлено на улучшение жизни в городе. По многим параметрам Пятигорск не советует понятию «курорт». Ежедневно растрачивается его культурно-историческая особенность. Генплан требует изменений, градостроительную политику нужно сделать внятной и понятной всем, важно переориентироваться на создание комфортных эстетических, зеленых пространств города, чтобы Пятигорск стал курортной столицей Ставрополья. Также я убежден, что необходимо провести модернизацию школьного образования, чтобы перейти на пятидневку, - поделился с журналистами своими планами Дмитрий Ворошилов.

ИСТОЧНИК KP.RU