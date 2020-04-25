На Ставрополье задержали экс-мэра Пятигорска, где объявлен карантин из-за коронавируса

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против экс-главы Пятигорска Льва Травнева. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, к Травневу появились вопросы со стороны полицейских. Сейчас экс-главу города-курорта опрашивают правоохранители. Еще не было решения суда, а только лишь проводят первичные мероприятия.

Сообщается, что речь о задержании чиновника пока не идет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 апреля 2020 года Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Сообщалось, что Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

А до этого 17 апреля Пятигорск стал единственным городом в Ставропольском крае, где был введен карантин из-за коронавируса. Тогда вечером 16 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. За несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.

Губернатор также добавил, что положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом.

- Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился глава Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске Лев Травнев покинул пост и.о.главы города

У чиновника ухудшилось состояние здоровья (подробнее)