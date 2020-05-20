На Ставрополье за сутки еще 59 человек заболели коронавирусом
Число умерших от инфекции достигло 32
На Ставрополье до 24 мая действует режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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20 мая начинается с плохих новостей. На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 59 человек. Еще один человек скончался. А всего от коронавируса, напомним, умерли 32 ставропольца.
Общее количество зараженных в крае достигло 1659.
- Коронавирус однажды будет побежден. Но чтобы приблизить это время, надо остановить распространение болезни сейчас, - считает губернатор региона.
Владимир Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев соблюдать меры предосторожности, использовать маски и другие средства защиты от вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU