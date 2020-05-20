На Ставрополье за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом
Прошедший день принес еще 59 новых случаев заражения
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусая инфекция. Об этом 20 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Также он рассказал, что за сутки выявлено еще 59 новых случаев заражения.
Так, всего в крае заразились коронавирусом 1659 человек. Среди них - 152 ребенка. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 24 пациента.
118 - средней степени тяжести. Из хороших новостей: выздоровели 598 пациентов, заразившихся коронавирусом. А скончались – 32 ставропольца.
ИСТОЧНИК KP.RU