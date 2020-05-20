На Ставрополье водитель сбил мужчину, отвез домой и скрылся

20 Май 2020 2020-05-20T09:36:29+03:00

За оставление места аварии ему грозит лишение права управления

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58-летний житель Ессентуков вечером обратился с травмами в местную больницу. Мужчина рассказал, что на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» водитель «Волги» сбил его.

В это время ставрополец переходил дорогу вне пешеходного перехода. В итоге мужчина получил перелом ключицы. Водитель довез потерпевшего до дома, а потом скрылся.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя, который в момент ДТП был за рулем.

За оставление места аварии ему грозит лишение права управления. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU