На Ставрополье в Невинномысском канале нашли тело женщины
Потерпевшая ушла из дома на прогулку с собакой и не вернулась
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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На Ставрополье следователи проводят проверку по факту смерти 65-летней жительницы Невинномысска.
Вечером 5 мая она ушла из дома на прогулку с собакой и домой не вернулась.
11 мая правоохранители нашли тело женщины без признаков насильственной смерти в Невинномысском канале. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
Для установления причины смерти ставропольчанки назначили судебно-медицинскую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU