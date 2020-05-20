2020-05-20T09:56:15+03:00
Общество

На Ставрополье в Невинномысском канале нашли тело женщины

Потерпевшая ушла из дома на прогулку с собакой и не вернулась
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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На Ставрополье следователи проводят проверку по факту смерти 65-летней жительницы Невинномысска.

Вечером 5 мая она ушла из дома на прогулку с собакой и домой не вернулась.

11 мая правоохранители нашли тело женщины без признаков насильственной смерти в Невинномысском канале. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

Для установления причины смерти ставропольчанки назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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