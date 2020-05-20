На Ставрополье рецидивист напал на 84-летнюю старушку, отобрав деньги

20 Май 2020 2020-05-20T10:44:57+03:00

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В полицию Кисловодска с заявлением обратилась 84-летняя старушка. По ее словам, на нее напал мужчина. Причем, он, оказавшись в сложной жизненной ситуации, длительное время безвозмездно проживал в её квартире.

Доверчивая ставропольчанка оказывала мужчине финансовую помощь. Но, в последний раз он потребовал у пенсионерки крупную сумму денег.

Получив отказ, стал угрожать ей физической расправой. В итоге отобрал 20 тысяч рублей у старушки и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Правоохранителям удалось доставить 55-летнего ранее судимого мужчину в отдел полиции. Рецидивист признался в содеянном сознался. Отобранные у старушки деньги, он уже потратил. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU