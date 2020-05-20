2020-05-20T11:33:03+03:00
Общество

В Ставрополе 2 тысячи горожан встали в онлайн-очередь в детсад

Власти объяснили, что для этого нужно
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе 2 тысячи жителей дистанционно встали в очередь на место в детском саду. В администрации объяснили, как это можно сделать.

На сайте комитета образования администрации можно найти нужные документы. Их надо отсканировать или сфотографировать, полученное отправить на электронную почту - komplektovanie_2020@stavadm.ru.

- Подать заявление необходимо до конца мая. По итогам рассмотрения пакета документов заявителю в течение 3-х рабочих дней направят подтверждение о соответствии/либо несоответствии и назначат дату приема для получения результата, - говорится в сообщении.

Распределение направлений организуют в период с 15 июня по 5 июля.

- Поставить ребенка на регистрационный учет для получения места в детском саду можно через интернет-портал государственных услуг Российской Федерации, - напоминают в мэрии.

Остались вопросы - их можно задать по номеру 8-961-450-70-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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