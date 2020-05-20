2020-05-20T13:37:35+03:00
Происшествия

В Дагестане после смертельного ДТП открыли уголовное дело

Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Против виновника смертельной аварии возбудили уголовное дело по третьей части 264 статьи УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее смерть человека") в Дагестане. Сейчас он с травмами проходит лечение, передает пресс-служба республиканского управления МВД.

Согласно данным инспекторов инцидент произошел 19 мая, после девяти утра, на трассе "Астрахань - Махачкала". 29-летний водитель "ВАЗ-217030" выехал на встречку и столкнулся с "ВАЗ-2107", которого выкинуло на "КамАЗ", ехавший навстречу.

ДТП Дагестан.

- В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ-2107» 41-летний житель столицы республики от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте происшествия. 29-летний водитель «ВАЗ-2107» - виновник ДТП - с различными телесными повреждениями госпитализирован в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале, - говорится в сообщении.

За нарушение статьи УК РФ жителю Махачкалы грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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