2020-05-20T13:35:09+03:00
Общество

Грозу и ураганный ветер прогнозируют на Ставрополье

Погода заметно ухудшится к концу недели - в пятницу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье ожидают грозу и ураганный ветер. Ухудшение погоды намечается на конец рабочей недели. Свежий прогноз выпустил региональный Гидрометцентр.

Согласно сводке на сайте синоптиков, в среду и четверг погода будет спокойной и даже теплой. В крае воздух прогреется до +31 градуса, а в Ставрополе - до +28. Местами будет идти незначительный дождь, скорость ветра не превысит 10-11 метров в секунду.

Погода изменится в пятницу. Синоптики обещают грозовой дождь на Ставрополье и в самой столице края. Непогода установится с ночи. Температура не поднимется выше 22 градусов, в некоторых района она опустится до 12 градусов. Самое опасное в этот день - это ветер. При грозе он усилится до 15-18 метров в секунду. Местами выпадет град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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