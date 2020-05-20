2020-05-20T13:34:07+03:00
Общество

На Ставрополье стартует операция «Скутер-мотоциклист»

Сопутствующей причиной серьезных травм и смертельных ранений стало отсутствие мотошлема и мотозащитной экипировки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Госавтоинспекция Ставрополья бьет тревогу. На территории региона не уменьшается количество аварий с участием мототранспорта.

Так с начала года таких ДТП произошло 46, в них 42 человека получили различные травмы и 13 человек погибли.

Сопутствующей причиной серьезных травм и смертельных ранений стало отсутствие мотошлема и мотозащитной экипировки.

Так, с 20 по 24 мая на территории региона пройдет операция «Скутер-мотоциклист». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Каждого водителя ждет поучительная беседа с автоинспектором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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