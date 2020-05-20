2020-05-20T13:51:48+03:00
Происшествия

У сотрудника Минздрава Кабардино-Балкарии обнаружен коронавирус

Всех, кто с ним контактировал, отправили на обязательную самоизоляцию
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии у одного человека тест показал коронавирус.

- Сотрудник, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию, - комментируют в оперативном штабе республики.

На 20 мая в КБР 1952 случая заражения COVID-19: 18 смертей, 515 выздоровевших пациентов, 433 человека в больницах, 398 - получают амбулаторное лечение, у 598 - болезнь протекает бессимптомно.

Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске медики получили выплаты за работу с больными коронавирусом
У сотрудника Минздрава Кабардино-Балкарии обнаружен коронавирус
В Чечне построят крупный молочный комплекс
На Ставрополье стартует операция «Скутер-мотоциклист»
Грозу и ураганный ветер прогнозируют на Ставрополье
В Пятигорске удалось избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом
В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом
В Дагестане после смертельного ДТП открыли уголовное дело
Социальные объекты Северного Кавказа получили быстрый интернет
На Ставрополье школьники готовятся к онлайн-выпускному
В Ставрополе 2 тысячи горожан встали в онлайн-очередь в детсад
За сутки в Северной Осетии умерли 4 пациента с коронавирусом
На Ставрополье рецидивист напал на 84-летнюю старушку, отобрав деньги
В Ставрополе жители нескольких улиц 21 мая останутся без газа
На Ставрополье в Невинномысском канале нашли тело женщины