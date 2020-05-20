У сотрудника Минздрава Кабардино-Балкарии обнаружен коронавирус

20 Май 2020 2020-05-20T13:51:48+03:00

Всех, кто с ним контактировал, отправили на обязательную самоизоляцию

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В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии у одного человека тест показал коронавирус.

- Сотрудник, а также контактировавшие с ним коллеги в целях профилактики переведены на самоизоляцию, - комментируют в оперативном штабе республики.

На 20 мая в КБР 1952 случая заражения COVID-19: 18 смертей, 515 выздоровевших пациентов, 433 человека в больницах, 398 - получают амбулаторное лечение, у 598 - болезнь протекает бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU