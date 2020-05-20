2020-05-20T14:34:02+03:00
Общество

В Пятигорске медики получили выплаты за работу с больными коронавирусом

Губернатор Ставрополья поставил задачу руководителю муниципалитета держать вопрос на контроле и оперативно решать вопросы, если они возникнут
Ася АСРЯН
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В Пятигорске медработники, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получили выплаты, назначенные президентом России.

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Напомним, что губернатор Ставрополья поставил задачу руководителю муниципалитета держать вопрос на контроле и оперативно решать вопросы, если они возникнут.

Выплаты врачам должны быть на постоянном контроле у вас. Не оставайтесь в стороне, немедленно реагируйте в случае возникновения любых проблем, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городской больнице Пятигорска на карантин закрыли четыре отделения. Медики и пациенты изолированы на две недели. Такие меры приняли по требованию специалистов Роспотребнадзора.

За состоянием изолированных следят круглосуточно, берутся тесты на инфекцию. Пока ни у кого из изолированных Covid-19 не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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