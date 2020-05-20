На Ставрополье транспорт проверят на соблюдение требований масочного режима
В регионе стартуют проверки транспорта, работающего на внутренних маршрутах в городах и поселениях края
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На Ставрополье проверят деятельности муниципального транспорта в части соблюдения требований обязательного масочного режима.
Об этом сегодня, 20 мая сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа. Известно, что сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что они начались после возобновления с 12 мая сообщения между городами и селами края, и введения обязательного масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU