На Ставрополье транспорт проверят на соблюдение требований масочного режима

20 Май 2020 2020-05-20T16:27:50+03:00

В регионе стартуют проверки транспорта, работающего на внутренних маршрутах в городах и поселениях края

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На Ставрополье проверят деятельности муниципального транспорта в части соблюдения требований обязательного масочного режима.

Об этом сегодня, 20 мая сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа. Известно, что сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что они начались после возобновления с 12 мая сообщения между городами и селами края, и введения обязательного масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU