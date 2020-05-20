На Ставрополье введут особый налоговый режим
Сегодня, 20 мая, на заседании правительства Ставрополья рассмотрели соответствующий законопроект. С 1 июля в налоговое законодательство собираются внести корректировки.
Новый режим позволит легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками, уплачивая налог на профессиональный доход. Он предполагает онлайн-регистрацию, которая не требует отчётности. Размер ставки составит 4%.
Решение перейти на специальный налоговый режим жители региона вправе принимать самостоятельно. К слову, он не распространяется на перепродажу, торговлю подакцизными товарами и деятельность со специальным лицензированием.
Проект закона передан в думу Ставрополья для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU