В Пятигорске не выявили «завозных» случаев коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T16:19:10+03:00

В городах и поселениях Ставрополья проверят муниципальный транспорт на соблюдение требований масочного режима

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В Пятигорске удалось остановить взрывное распространение коронавируса. Отмечается, что этому поспособствовал введенный карантин. Об этом сегодня, 20 мая сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городах и поселениях Ставрополья проверят муниципальный транспорт на соблюдение требований масочного режима.

Соответствующие требования уже направлены в адрес городских и районных администраций, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

ИСТОЧНИК KP.RU