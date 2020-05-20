Камеры определят нарушителей масочного режима в Железноводске

20 Май 2020 2020-05-20T16:50:12+03:00

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В Железноводске внедряют "масочное наблюдение" по камерам. Технологию пытались использовать в начале ограничительных мер, чтобы следить за нарушителями режима обязательной самоизоляции - прилетевшими из-за рубежа и "контактными". О внедрении рассказали в пресс-службе мэрии.

Согласно тексту сообщения, в программу интеллектуального видеонаблюдения добавят новый программный модуль. Он поможет камерам распознавать лица в масках и без них.

- Камера будет считывать и анализировать изображение, а затем составлять статистику. Это позволит нам не только бороться с нарушителями масочного режима, но определить средний индекс ношения масок в общественных местах, - цитирует пресс-служба мэра Железноводска Евгения Моисеева.

По состоянию на 20 мая в городе перепрограммируют 20 камер, находящиеся в общественных местах. Проект реализуют государственные корпорации.

Напомним, масочный режим действует на Ставрополье с начала недели. Срок его окончания - 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU